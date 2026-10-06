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Dehradun News: दून में मिले डेंगू के सात नए मामले, खतरा अभी टला नहीं

Tue, 06 Oct 2026 09:25 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:25 PM IST
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Seven new dengue cases reported in Doon; the danger has not yet passed
देहरादून। बेशक इस वर्ष डेंगू पिछले साल के मुकाबले काफी नियंत्रण में हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को एक साथ सात डेंगू के नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है। इन सभी मरीजों का उपचार अस्पताल में चल रहा है और सभी की हालत सामान्य है।
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इन सभी सात मरीजों में चार मरीज दून के वनस्थली कॉलोनी, नारायण विहार और हरभजवाला और मसूरी निवासी है हैं। इनके अलावा तीन मरीजों में एक बिजनौर, एक टिहरी गढ़वाल और तीसरा मरीज पिथोरागढ़ का है। सेहत में सुधार होने की वजह से दो मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है जबकि पांच मरीजों का उपचार चल रहा है।
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बारिश ने बढ़ाई चिंता
मानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन उसके बाद बारिश हो जाती है। मच्छरों का लार्वा बनने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल यही समय होता है जिसमें बारिश का साफ पानी किसी भी पात्र में चार-पांच दिन तक ठहर जाए। उसमे ही एडीज मादा मच्छर अंड़ा दे देती है। ऐसे में इस समय की गई गई लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। डेंगू के सात नए मरीजों का सामने आना इसी खतरे का संकेत कर रहा है।
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निगम की फॉगिंग अभी भी चालू
मौसम परिवर्तन के साथ नगर निगम की ओर से वार्डों में की जा रही फॉगिंग में भी बदलाव किया जाता है लेकिन अभी तक वह नहीं किया गया। इसी के चलते दून के सभी 100 वार्डों में छोटी मशीन से फॉगिंग की जा रही है। जहां-जहां पानी भरा रहता है उन इलाकों को चिह्नीत करके वहां पर टैंकरों के माध्यम से ऐसे लार्वीसाइडर का छिड़काव अभी भी चल रहा है।

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37942 सेंपल, 280 पाजिटिव, अस्पताल में भर्ती 19
जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान अभी तक 37942 सेंपल लिए हैं। इन सेंपलों में से 280 मरीज अभी तक पॉजिटिव मिले हैं। अभी तक 261 मरीज ठीक हो चुके हैं और 19 मरीज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनका उपचार चल रहा है।
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