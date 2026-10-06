Dehradun News: दून में मिले डेंगू के सात नए मामले, खतरा अभी टला नहीं

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इन सभी सात मरीजों में चार मरीज दून के वनस्थली कॉलोनी, नारायण विहार और हरभजवाला और मसूरी निवासी है हैं। इनके अलावा तीन मरीजों में एक बिजनौर, एक टिहरी गढ़वाल और तीसरा मरीज पिथोरागढ़ का है। सेहत में सुधार होने की वजह से दो मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है जबकि पांच मरीजों का उपचार चल रहा है।बारिश ने बढ़ाई चिंतामानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन उसके बाद बारिश हो जाती है। मच्छरों का लार्वा बनने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल यही समय होता है जिसमें बारिश का साफ पानी किसी भी पात्र में चार-पांच दिन तक ठहर जाए। उसमे ही एडीज मादा मच्छर अंड़ा दे देती है। ऐसे में इस समय की गई गई लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। डेंगू के सात नए मरीजों का सामने आना इसी खतरे का संकेत कर रहा है।निगम की फॉगिंग अभी भी चालूमौसम परिवर्तन के साथ नगर निगम की ओर से वार्डों में की जा रही फॉगिंग में भी बदलाव किया जाता है लेकिन अभी तक वह नहीं किया गया। इसी के चलते दून के सभी 100 वार्डों में छोटी मशीन से फॉगिंग की जा रही है। जहां-जहां पानी भरा रहता है उन इलाकों को चिह्नीत करके वहां पर टैंकरों के माध्यम से ऐसे लार्वीसाइडर का छिड़काव अभी भी चल रहा है।37942 सेंपल, 280 पाजिटिव, अस्पताल में भर्ती 19जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान अभी तक 37942 सेंपल लिए हैं। इन सेंपलों में से 280 मरीज अभी तक पॉजिटिव मिले हैं। अभी तक 261 मरीज ठीक हो चुके हैं और 19 मरीज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनका उपचार चल रहा है।