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Dehradun News: गीले और सूखे कचरे को अलग कर बनाएं जैविक खाद

Fri, 16 Oct 2026 06:12 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:12 PM IST
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Separate wet and dry waste to create organic compost
मसूरी। भाजपा मसूरी मंडल की ओर से सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत मसूरी पब्लिक स्कूल में कचरा प्रबंधन और कंपोस्टिंग विषय पर गोष्ठी हुई। इसमें विद्यार्थियों को कचरे के उचित निस्तारण, गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण तथा जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
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गोष्ठी में नगर पालिका की वक्ता निशा कुमारी और लॉर्ड शिवा की टीम के वक्ताओं ने दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत अपने घर, विद्यालय और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने से होती है। इस दिशा में बच्चों की भागीदारी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस अवसर पर नरेंद्र मेलवान, सभासद विजय रमोला, सचिन पंवार, कुलदीप जदवान, मसूरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल सहित विद्यालय के शिक्षक और अन्य लोग मौजूद रहे।
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