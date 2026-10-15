Dehradun News: दिवाली पर जगमगाएगा सेलाकुई, छोटे दुकानदारों को टैक्स से राहत की मांग

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नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुराने प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा के साथ जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बोर्ड ने 100 और 45 वाट की 500 स्ट्रीट लाइटें खरीदने की स्वीकृति दी। इससे दीपावली के दौरान निकाय क्षेत्र की सड़कों और गलियों में रोशनी की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।आयुष्मान आरोग्य मंदिर फिर होगा संचालितबैठक में वार्ड पांच में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दोबारा नियमित रूप से चलाने की मंजूरी दी गई। इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा। वहीं, नगर पंचायत की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वार्ड आठ स्थित राधाकृष्ण पार्क को फिर से 11 माह के लिए किराये पर देने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।छोटे दुकानदारों को राहत देने की मांगवार्ड छह के सभासद अनिल नौटियाल ने अंदरूनी गलियों में छोटी दुकानें चलाने वाले दुकानदारों पर ट्रेड लाइसेंस शुल्क और टैक्स नहीं लगाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि छोटे कारोबारियों को राहत मिलनी चाहिए। अध्यक्ष सुमित चौधरी ने कहा कि दीपावली पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने और जनसुविधाओं को बेहतर बनाना प्राथमिकता है। बैठक में अधिशासी अधिकारी आरडी पाठक समेत सभी वार्डों के सभासद और तीन नामित सभासद मौजूद रहे।