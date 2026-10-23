देहरादून: परिवार रजिस्टर में दर्ज हो गया नई पत्नी-बच्चों का नाम, महिला ने आरटीआई में मांगी जानकारी, उठाए सवाल

क्लेमेंटाउन देहरादून की एक महिला ने पौड़ी गढ़वाल के एक पंचायत विकास अधिकारी से यह जानने की कोशिश की कि परिवार रजिस्टर में उनके पति के नाम के साथ नई महिला को पत्नी कैसे दर्ज कर दिया गया। महिला ने दूसरे बच्चों के पिता के नाम पर उसके पति का नाम दर्ज करने का कारण भी पूछा है। महिला ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत उन दस्तावेजों की प्रामाणिक जानकारी मांगी जिनके आधार पर यह परिवर्तन कर दिया गया।

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