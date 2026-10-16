Dehradun News: 22 भवन स्वामियों पर 2.20 लाख जुर्माना

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एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान में पुलिस ने किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन नहीं कराने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही पूर्व में आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे, प्रकाश में आए और जमानत पर चल रहे आरोपियों का भी भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में दोबारा शामिल पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी।

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देहरादून। रायपुर क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को दून पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। रक्षा विहार, विद्या विहार, शांति विहार और चूना भट्टा में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने 400 से अधिक किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। इस दौरान अनियमितता मिलने पर 22 भवन स्वामियों के चालान कर 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, संदिग्ध अवस्था में घूम रहे 71 लोगों को थाने लाकर पूछताछ की गई और पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत चालान कर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।