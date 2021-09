ऋषिकेश: जाखन नदी पर बने वैकल्पिक मार्ग पर आवाजाही शुरू होने के बाद डीएम ने किया औचक निरीक्षण

ऋषिकेश के रानीपोखरी में जाखन नदी पर बने वैकल्पिक मार्ग पर आवाजाही शुरू होने के बाद सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. राजेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने मार्ग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार से मार्ग के काम को लेकर विभिन्न जानकारियां ली। ठेकेदार ने बताया कि रविवार से मार्ग पर आवावाही शुरू कर दी गई थी आज सोमवार को पुराने स्थाई व अस्थाई मार्ग को सीधा किया जा रहा है।

Uttarakhand: District Magistrate Dehradun R Rajesh Kumar and SSP Dehradun Janmejaya Khanduri today inspected the washed-away bridge across Jakhan river and the alternate route on Dehradun-Rishikesh highway. pic.twitter.com/K8PSkYaJUK