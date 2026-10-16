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Dehradun News: सोने की चेन गिरवी रखकर लौटाने से इनकार, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 16 Oct 2026 06:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 16 Oct 2026 06:56 PM IST
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Refusal to return gold chain kept as collateral
विकासनगर। सेलाकुई थाना क्षेत्र के निगम रोड निवासी लक्ष्मी ने गिरवी रखी सोने की चेन वापस न करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी। थाना प्रभारी शैंकी कुमार ने बताया कि सेलाकुई निवासी राजदीप लिंगवाल के खिलाफ संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी के अनुसार, लक्ष्मी ने शिकायत में बताया कि राजदीप उनके पति का परिचित है और घर आता-जाता था। वह खुद को सुनार की दुकान वाला बताता था। करीब 11 महीने पहले, वर्ष 2025 में लक्ष्मी ने उसके पास सोने की चेन गिरवी रखकर 17,500 रुपये लिए थे। आरोप है कि तय समय से पहले मूलधन और तीन हजार रुपये ब्याज सहित कुल 20,500 रुपये लौटा दिए, लेकिन आरोपी ने चैन वापस नहीं की। अब वह गाली-गलौज कर धमकी भी दे रहा है। संवाद
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