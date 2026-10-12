फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Questions raised regarding sewer and drinking water works

Dehradun News: सीवर-पेयजल कार्य और गति अवरोधकों पर उठे सवाल

Mon, 12 Oct 2026 06:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 12 Oct 2026 06:23 PM IST
विज्ञापन
Questions raised regarding sewer and drinking water works
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश प्रवक्ता केके गौतम ने सोमवार को बयान जारी कर शहर में चल रहे सीवर और पेयजल कार्यों का स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे जनता को काम की गुणवत्ता का पता चल सकेगा। उन्होंने हरबर्टपुर से कालसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए गए गति अवरोधकों के मानकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इन गति अवरोधकों पर सांकेतिक बोर्ड लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि गति अवरोधकों पर सफेद पट्टी भी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि अचानक गति अवरोधक आने से दोपहिया वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा रहता है। इससे जान-माल की हानि होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से इन समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने और समाधान करने की अपील की। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed