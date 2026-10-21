फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   President to visit Uttarakhand on November 1 and 2

Dehradun News: एक व दो नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति, बाबा केदार के दर्शन करेंगी

Wed, 21 Oct 2026 08:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:33 PM IST
विज्ञापन
President to visit Uttarakhand on November 1 and 2
एक व दो नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति, बाबा केदार के दर्शन करेंगी
विज्ञापन

-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तराखंड आने का कार्यक्रम
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून/ऋषिकेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक व दो नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति पहली बार बाबा केदार के दर्शन करने जाएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर शासन व प्रशासन सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तराखंड आने का कार्यक्रम है। इसकी पीएमओ से तिथि तय होनी बाकी है।
केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि 11 नवंबर को निर्धारित हुई है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केदारनाथ में पूजा-अर्चना करेगी। बुधवार को जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जिला कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर भ्रमण की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने केदारनाथ धाम पहुंचकर प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
विज्ञापन

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा राष्ट्रपति के दौरे के लिए सभी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उधर, शासन ने एम्स ऋषिकेश प्रशासन को पत्र भेज कर प्रदेश में वीआईपी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए चिकित्सा सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा है। एम्स प्रशासन को एंबुलेंस और चिकित्सा दल तैयार रखने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed