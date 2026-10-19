Dehradun News: दशहरे की तैयारी पूरी, आज रात होगा रावण के पुतले का दहन

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सरस्वती कला मंच विकासनगर के अध्यक्ष नवनीत वर्मा ने बताया कि दशहरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समिति की ओर से रात करीब 9:30 बजे पुतला दहन किया जाएगा। वहीं, श्री रामलीला समिति नेहरू मार्केट डाकपत्थर के सचिव पंकज नैथाणी ने बताया कि शाम 7:30 बजे रामलीला शुरू होगी और करीब 10.00 बजे दहन होगा।हरबर्टपुर में भी रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले तैयार हैं। दशहरा कमेटी के नीरज रोहिला ने बताया कि पूजा-अनुष्ठान के बाद रात करीब नौ बजे पुतला दहन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। समिति की ओर से कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और आयोजन स्थल पर तैयारियां अंतिम रूप दे चुकी हैं।