प्रधानमंत्री आवास योजना : ग्रामीण क्षेत्रों में 39815 परिवारों को मिली पक्की छत

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लाभांवित 39,815 परिवारों में सर्वाधिक 4882 ऊधमसिंह नगर से हैं। हरिद्वार में 4493 और रुद्रप्रयाग जनपद में 4032 परिवारों का पक्की छत का सपना साकार हुआ है।पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे और जीर्ण-क्षीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थी को प्रति आवास 1.30 लाख रुपये की अनुदान राशि सीधे गरीब परिवारों के बैंक खाते में भेजी जाती है। साथ ही वीबीजी रामजी योजना का लाभ भी लाभार्थी को दिया जाता है।किस जिले में कितने आवासजिला आवासचमोली 3900पिथौरागढ़ 3386पौड़ी 3195उत्तरकाशी 3057देहरादून 2839चंपावत 2789बागेश्वर 2279टिहरी 2134नैनीताल 1480अल्मोड़ा 1349किचन सामग्री के लिए धनराशि बढ़ाई गईमुख्यमंत्री की घोषणा के तहत वर्ष 2022-23 से प्रति लाभार्थी किचन सामग्री बर्तन खरीद के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता धनराशि पांच हजार से बढ़ाकर छह हजार की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा/स्वजल से 12 हजार की अतिरिक्त धनराशि दी जा रही है। इसके अलावा स्वयं के आवास के लिए 95 दिन की मजदूरी वीबीजी रामजी योजना से दी जा रही है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। हर पात्र परिवार को योजना का लाभ मिलेगा।-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड