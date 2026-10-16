फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Police take action against 61 shopkeepers for encroaching on the footpath

Dehradun News: फुटपाथ घेरने वाले 61 दुकानदारों पर पुलिस ने की कार्रवाई

Fri, 16 Oct 2026 06:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
Police take action against 61 shopkeepers for encroaching on the footpath
देहरादून। त्योहारी सीजन में शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और बाजारों में जाम की समस्या कम करने के लिए दून पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर 29 वाहन चालकों के चालान किए गए, जबकि दुकानों के बाहर फुटपाथ और सड़क पर सामान फैलाकर लोगों का रास्ता रोकने वाले 61 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने दुकानदारों पर कुल 2 लाख 500 रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोबाल के पर पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के व्यस्त मार्गों, मुख्य बाजारों और चौराहों पर अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत चालानी कार्रवाई की गई। नो पार्किंग में वाहन खड़े होने से यातायात बाधित होने की शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने की हिदायत भी दी।
विज्ञापन


वहीं, दुकानों के बाहर फुटपाथ और सार्वजनिक मार्गों पर सामान फैलाकर अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई। इनमें 19 दुकानदारों के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत कार्रवाई करते हुए 1.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि 42 दुकानदारों के खिलाफ धारा 81 के तहत कार्रवाई कर 10,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि, सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण होने से पैदल चलने वालों को परेशानी होती है और यातायात भी प्रभावित होता है। त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए ऐसे मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने व्यापारियों और वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed