Dehradun News: जिला योजना समिति के चुनाव में पवन एक वोट से जीते

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सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि जिला योजना समिति के लिए मसूरी से एक सीट थी, इसमें 13 सभासदों में से ही चुनाव होना था, तीन सभासदों ने नामांकन किया था लेकिन एक ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद दो लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया। इसमें पवन थलवाल को 7 मत और गीता कुमाई को 6 मत प्राप्त हुए हैं, इसमें पवन थलवाल विजयी घोषित किया गया है।पवन थलवाल ने कहा कि जिला योजना समिति के माध्यम से मसूरी की प्रमुख समस्याओं और जरूरतों को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान, जाम से निजात, सड़कों की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए जाएंगे।