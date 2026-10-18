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पौड़ी में भाजपा को झटका: पूर्व विधायक यशपाल बेनाम ने दिया इस्तीफा, जल्द लेंगे अगला फैसला

Sun, 18 Oct 2026 12:08 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 18 Oct 2026 12:08 PM IST
सार

Pauri News: पूर्व विधायक यशपाल बेनाम ने आठ साल भाजपा में रहने के बाद अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

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Pauri News Yashpal Benam left BJP announce his next political move soon
पूर्व विधायक यशपाल बेनाम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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उत्तराखंड के जनपद पौड़ी में भाजपा को झटका लगा है। पूर्व विधायक और पूर्व पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करीब आठ साल तक भाजपा में रहने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। बेनाम ने कहा कि वह जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर फैसला लेंगे।

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