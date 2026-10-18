पौड़ी में भाजपा को झटका: पूर्व विधायक यशपाल बेनाम ने दिया इस्तीफा, जल्द लेंगे अगला फैसला

उत्तराखंड के जनपद पौड़ी में भाजपा को झटका लगा है। पूर्व विधायक और पूर्व पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करीब आठ साल तक भाजपा में रहने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। बेनाम ने कहा कि वह जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर फैसला लेंगे।

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