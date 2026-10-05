Dehradun News: दून अस्पताल में देर रात मरीज ने की तोड़फोड़, हंगामा
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:46 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
दून अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने शनिवार देर रात तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। मरीज को किसी तरह शांत कराया। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। घटना के बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अस्पताल प्रबंधन ने मामले में पुलिस को भी सूचना दे दी है। उधर महिला की काउंसलिंग भी की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 12 बजे ऑर्थो में भर्ती एक महिला मरीज वार्ड से अचानक बाहर निकल गई। पहले स्वास्थ्यकर्मियों को लगा मरीज टहल रही है लेकिन जब बाहर से तोड़फोड़ की आवाजें आने लगीं तो वे बाहर निकले। बाहर मरीज दरबाजे में लगे सीसे को तोड़ रही थी। सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचते इससे पहले महिला ने दरबाजा तोड़ दिया था। रात को ही स्वास्थ्यकर्मियों ने मामले की सूचना अधिकारियों को दी।
इसके बाद महिला को किसी तरह शांत कराया गया। उससे नाराज होने की वजह पूछी गई तो वह शांत हो गई। डॉक्टरों का कहना है महिला को हाथ में चोंट के साथ ही मनोरोग संबंधी दिक्कत है। महिला की काउंसलिंग की गई है। अस्पताल की उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शोभा वी. ने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। महिला की काउंसलिंग की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 12 बजे ऑर्थो में भर्ती एक महिला मरीज वार्ड से अचानक बाहर निकल गई। पहले स्वास्थ्यकर्मियों को लगा मरीज टहल रही है लेकिन जब बाहर से तोड़फोड़ की आवाजें आने लगीं तो वे बाहर निकले। बाहर मरीज दरबाजे में लगे सीसे को तोड़ रही थी। सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचते इससे पहले महिला ने दरबाजा तोड़ दिया था। रात को ही स्वास्थ्यकर्मियों ने मामले की सूचना अधिकारियों को दी।
विज्ञापन
इसके बाद महिला को किसी तरह शांत कराया गया। उससे नाराज होने की वजह पूछी गई तो वह शांत हो गई। डॉक्टरों का कहना है महिला को हाथ में चोंट के साथ ही मनोरोग संबंधी दिक्कत है। महिला की काउंसलिंग की गई है। अस्पताल की उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शोभा वी. ने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। महिला की काउंसलिंग की जा रही है।
विज्ञापन