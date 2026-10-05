Dehradun News: दून अस्पताल में देर रात मरीज ने की तोड़फोड़, हंगामा

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जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 12 बजे ऑर्थो में भर्ती एक महिला मरीज वार्ड से अचानक बाहर निकल गई। पहले स्वास्थ्यकर्मियों को लगा मरीज टहल रही है लेकिन जब बाहर से तोड़फोड़ की आवाजें आने लगीं तो वे बाहर निकले। बाहर मरीज दरबाजे में लगे सीसे को तोड़ रही थी। सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचते इससे पहले महिला ने दरबाजा तोड़ दिया था। रात को ही स्वास्थ्यकर्मियों ने मामले की सूचना अधिकारियों को दी।इसके बाद महिला को किसी तरह शांत कराया गया। उससे नाराज होने की वजह पूछी गई तो वह शांत हो गई। डॉक्टरों का कहना है महिला को हाथ में चोंट के साथ ही मनोरोग संबंधी दिक्कत है। महिला की काउंसलिंग की गई है। अस्पताल की उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शोभा वी. ने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। महिला की काउंसलिंग की जा रही है।