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स्वरोजगार : महिलाओं से तैयार कराए 300 ऑयस्टर मशरूम बैग

Tue, 06 Oct 2026 01:50 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 06 Oct 2026 01:50 AM IST
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oyster mushroom bags prepared by women.
लाखामंडल क्षेत्र के ग्राम राठू में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित आठ दिवसीय ऑयस्टर मशरूम बैग निर्माण प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हुआ। सशक्ति परियोजना के तहत चालदा महाराज कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से 28 सितंबर से शुरू हुए प्रशिक्षण में महिलाओं को मशरूम उत्पादन की तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान 300 मशरूम बैग तैयार कराए गए।
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उद्यान प्रबंधक उमेश बंगारी के मार्गदर्शन में महिलाओं को मशरूम यूनिट का चयन, साफ-सफाई, तापमान और नमी नियंत्रण, बैग तैयार करने तथा यूनिट में रखने की जानकारी दी गई। साथ ही रोग और कीटों की पहचान व प्रबंधन भी समझाया गया। उमेश बंगारी ने बताया कि तैयार बैग एफपीओ के माध्यम से मशरूम उत्पादन के इच्छुक किसानों और ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे महिलाओं को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण में बिमला देवी, उजला देवी, मंजू देवी, आंचल देवी, देवो देवी, बीना देवी, राजकुमारी देवी, रुचि रावत, रिया, कुसुम और रजनी मौजूद रहीं।
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