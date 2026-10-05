Dehradun News: एनएसयूआई अध्यक्ष अभिनव काफिला ने धस्माना से की मुलाकात

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धस्माना ने छात्र नेताओं से शिक्षा सुधारने के लिए रचनात्मक आंदोलन चलाने का आह्वान करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रभावित होने का कारण बताया। निजी विश्वविद्यालयों को लाभ पहुंचने के लिए उच्च शिक्षा को आम छात्रों के लिए दुर्लभ बनाया जा रहा है। उन्होंने 2019 से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्तियों पर प्रतिबंध बताया, जिससे कई कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं। धस्माना ने एनएसयूआई सहित छात्र संगठनों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आंदोलन करने का आग्रह किया। इस दौरान कई छात्र नेता मौजूद थे।