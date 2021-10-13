Dehradun News: अब गढ़वाल मंडल में शुरू होगी उक्रांद की उत्थान यात्रा

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यात्रा के माध्यम से पलायन, मूल निवास, बढ़ती बेरोजगारी सहित कई अन्य मुद्दों को उठाया जाएगा। दल के केंद्रीय संरक्षक ने आरोप लगाया कि सरकार कई मुद्दों पर नाकाम साबित हुई है। यात्रा के माध्यम से जनता को सरकार की नाकामियों से अवगत कराया जाएगा।अंकिता मामले में बड़े आंदोलन की तैयारी : ऐरीउक्रांद के केंद्रीय संरक्षक काशी सिंह ऐरी ने कहा, अंकिता भंडारी मामले में राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उक्रांद की ओर से सभी को साथ लेकर इस आंदोलन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के तौर पर जिस व्यक्ति का नाम सामने आया। उसे सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया। जो उत्तराखंड की जनता के मुंह पर तमाचा है।