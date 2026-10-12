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Dehradun News: नबील अध्यक्ष और डीएम लखेड़ा बने महासचिव

Mon, 12 Oct 2026 06:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:36 PM IST
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Nabeel became President, and DM Lakhera became General Secretary
केवि शिक्षक संघ के 25वें द्विवार्षिक अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का चुनाव
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माई सिटी रिपोर्टर
देहरादून। अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का 25वां द्विवार्षिक अधिवेशन केंद्रीय विद्यालय नंबर-2, हाथीबड़कला में संपन्न हुआ। अधिवेशन में संगठन की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। शिक्षकों ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नबील अहमद को सौंपी गई। जबकि डीएम लखेड़ा पर पांचवीं बार महासचिव पद पर विजेता रहे।

नई कार्यकारिणी में डीपी थपलियाल और निधि चंद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर नवीन चौधरी, गुमान सिंह, नवीन वडेरा, मंजीत सिंह और एपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई। सहायक महासचिव के पद पर ललित कुमार, उदय चौधरी, धीरेंद्र सिरोही, संजय शर्मा, रामचंद्र और कुलदीप चुने गए। वहीं, बीएस भंडारी को मुख्यालय सहायक महासचिव बनाया गया। धर्मेंद्र सिंह को संगठन सचिव, स्वीटी को प्रेस व प्रकाशन सचिव, पूजा कुमारी को जनसंपर्क सचिव और आरपी त्रिपाठी को शैक्षणिक सचिव चुना गया। इसके अलावा अंजू रावत को कल्याण सचिव, राजेंद्र एस भंडारी को कोषाध्यक्ष और चरण सिंह को संयुक्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय पंत ऑडिटर-1 और निखिल कुमार ऑडिटर-2 चुने गए।
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