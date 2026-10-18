मसूरी: वीकेंड पर होटलों में 60 फीसदी एडवांस बुकिंग, प्रशासन का ट्रैफिक कंट्रोल पर फोकस

वीकेंड पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के बावजूद यातायात व्यवस्था सुचारु रहने से पर्यटकों को भी राहत मिली है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि रविवार शाम और सोमवार के लिए शहर के होटलों में करीब 60 फीसदी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एडवांस बुकिंग के अलावा भी बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचेंगे, जिससे होटल कारोबार में और तेजी आएगी।