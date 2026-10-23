उत्तराखंड: आज केदारनाथ में मोरारी बापू की रामकथा, भारत स्वस्तिक यात्रा के पहले चरण का समापन
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 23 Oct 2026 02:36 PM IST
सार
कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत स्वस्तिक यात्रा के पहले चरण का समापन आज केदारनाथ में होगा। श्रीरामचरितमानस के मर्मज्ञ संत मोरारी बापू यहां रामकथा करेंगे। यात्रा का दूसरा चरण 14 नवंबर से गुजरात में शुरू होगा।
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विस्तार
श्रीरामचरित मानस के मर्मज्ञ संत मोरारी बापू आज केदारनाथ में रामकथा करेंगे। इस कथा के साथ ही भारत स्वस्तिक यात्रा का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। मोरारी बापू ने 10 अक्तूबर को कन्याकुमारी से भारत स्वस्तिक यात्रा की शुरुआत की थी।
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यह यात्रा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, जम्मू के पवित्र तीर्थस्थलों से गुजरते हुए केदारनाथ पहुंची है। केदारनाथ में रामकथा के बाद यात्रा का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। यात्रा का दूसरा चरण 14 नवंबर से गुजरात से शुरू होगा जिसका समापन जगन्नाथ पुरी में होगा।
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