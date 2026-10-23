फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Morari bapu ram katha in kedarnath, end of first phase of bharat swastik yatra Uttarakhand news

उत्तराखंड: आज केदारनाथ में मोरारी बापू की रामकथा, भारत स्वस्तिक यात्रा के पहले चरण का समापन

Fri, 23 Oct 2026 02:36 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 23 Oct 2026 02:36 PM IST
सार

कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत स्वस्तिक यात्रा के पहले चरण का समापन आज केदारनाथ में होगा। श्रीरामचरितमानस के मर्मज्ञ संत मोरारी बापू यहां रामकथा करेंगे। यात्रा का दूसरा चरण 14 नवंबर से गुजरात में शुरू होगा।

विज्ञापन
Morari bapu ram katha in kedarnath, end of first phase of bharat swastik yatra Uttarakhand news
मोरारी बापू - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्रीरामचरित मानस के मर्मज्ञ संत मोरारी बापू आज केदारनाथ में रामकथा करेंगे। इस कथा के साथ ही भारत स्वस्तिक यात्रा का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। मोरारी बापू ने 10 अक्तूबर को कन्याकुमारी से भारत स्वस्तिक यात्रा की शुरुआत की थी।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: मुझे साइडलाइन कौन कह रहा है? प्रेसकांफ्रेंस में पूछे गए सवाल पर पूर्व सीएम निशंक ने दिया जवाब
विज्ञापन


यह यात्रा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, जम्मू के पवित्र तीर्थस्थलों से गुजरते हुए केदारनाथ पहुंची है। केदारनाथ में रामकथा के बाद यात्रा का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। यात्रा का दूसरा चरण 14 नवंबर से गुजरात से शुरू होगा जिसका समापन जगन्नाथ पुरी में होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed