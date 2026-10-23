उत्तराखंड: आज केदारनाथ में मोरारी बापू की रामकथा, भारत स्वस्तिक यात्रा के पहले चरण का समापन

श्रीरामचरित मानस के मर्मज्ञ संत मोरारी बापू आज केदारनाथ में रामकथा करेंगे। इस कथा के साथ ही भारत स्वस्तिक यात्रा का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। मोरारी बापू ने 10 अक्तूबर को कन्याकुमारी से भारत स्वस्तिक यात्रा की शुरुआत की थी।

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