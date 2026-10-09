Dehradun News: विधायक ने प्रेमनगर में किया सड़क-नाली का लोकार्पण

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देहरादून। कैंट विधायक सविता कपूर ने प्रेमनगर केहरी गांव में विधायक निधि से निर्मित सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है और क्षेत्र की जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी हैं। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।