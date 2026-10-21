Dehradun News: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सार्वजनिक रूप से माफी मांगें

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोदेहरादून। नई टिहरी में कुंजापुरी मेले की सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुति दे रहे पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को कथित रूप से अपमानित करने पर प्रदेश कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।प्रदेश महासचिव अमरजीत सिंह ने कहा, सार्वजनिक मंच पर गायक दलेर मेहंदी का अपमान उत्तराखंड की गौरवशाली अतिथि सत्कार की परंपरा के विपरीत है। अतिथि देवो भव की संस्कृति वाले प्रदेश में किसी आमंत्रित कलाकार को हजारों लोगों के सामने अपमानित करना पूरे उत्तराखंड की छवि पर सवाल खड़े करता है।देश के विभिन्न कलाकारों और फिल्म जगत की हस्तियों की ओर से दलेर मेहंदी के समर्थन में प्रतिक्रिया देना इस घटना की गंभीरता को दर्शाता है। हाल ही में सर्जरी कराने के बावजूद वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड पहुंचे। यदि मंत्री को उनकी प्रस्तुति से कोई शिकायत थी, तो आयोजकों के माध्यम से मामले की जांच कराई जा सकती थी। सार्वजनिक मंच से आरोप लगाकर किसी कलाकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के आचरण के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।