Dehradun News: सिमोग में दशहरा समारोह में शामिल हुए संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज

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- जौनसारी संस्कृति की झलक और पारंपरिक लोकनृत्य रहे आकर्षणसंवाद न्यूज एजेंसीकालसी। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज मंगलवार को जौनसार-बावर के सिमोग गांव में आयोजित दशहरा पर्व समारोह में शामिल हुए। उन्होंने शिलगुर विजट महाराज के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग किया।टौंस वैली युवा विकास समिति, ग्राम कोटी, खत विशायल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सराहना की। उन्होंने विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार का दशहरा विशेष महत्व रखता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला जिले की सीमा पर स्थित सराहण और चूड़धार से आराध्य देव शिरगुल महाराज का विजयादशमी पर सिमोग आगमन हुआ है।उन्होंने कहा कि देव दर्शन के लिए उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दशहरा समारोह में पारंपरिक वेशभूषा में सजे ग्रामीणों का ढोल-दमाऊ की थाप पर लोकनृत्य जौनसारी संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरता है।इसके बाद सतपाल महाराज ने हरिपुर स्थित जमुना कृष्णधाम में मां यमुना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भीम सिंह चौहान, जबर सिंह नेगी, डॉ. श्याम कुंवर, शांति चौहान, अमित नेगी, गीता राम शर्मा, संत राम चौहान, सूरत सिंह चौहान, केशर सिंह चौहान और बीर सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।