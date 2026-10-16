फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Man enters house and steals woman's mobile phone

Dehradun News: युवक ने घर में घुसकर महिला का मोबाइल किया चोरी, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 16 Oct 2026 06:41 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 16 Oct 2026 06:41 PM IST
विज्ञापन
Man enters house and steals woman's mobile phone
विकासनगर। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के शंकरपुर में घर में घुसकर महिला का मोबाइल फोन चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोसी युवक के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि शंकरपुर ईदगाह के सामने रहने वाली अनुराधा ने बृहस्पतिवार को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह घर में काम कर रही थीं। तभी शंकरपुर निवासी शाहरुन घर में घुस आया और उनका मोबाइल उठाकर भाग निकला। अनुराधा ने उसका पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। आरोप है कि फोन से ऑनलाइन माध्यम से काफी रकम भी निकाली गई है। चोरी किए गए फोन की कीमत करीब 22 हजार रुपये बताई गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed