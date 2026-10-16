Dehradun News: चाय बनाने से मना करने पर चाकू से हमला, आरोपी पर केस

विकासनगर। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के सिंहनीवाला में चाय की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार पर रात में चाकू से हमला करने का आरोप लगा है। दुकानदार ने देर रात चाय बनाने से मना किया तो युवक ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में सिंहनीवाला निवासी राहिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि सिंहनीवाला निवासी रिजवान की नूर मस्जिद के पास चाय की छोटी टपरी है। रिजवान ने शिकायत में बताया कि 13 अक्तूबर की रात वह दुकान बंद कर चुका था। रात करीब 11.00 बजे इलाके का ही राहिल आया और चाय बनाने को कहा। प्रशासन के आदेश का हवाला देकर मना करने पर राहिल ने धमकी दी। आरोप है कि रात करीब दो बजे राहिल टपरी पर पहुंचा, आवाज लगाकर बुलाया और गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया। चाकू रिजवान के सिर पर लगा। रिजवान ने लूटपाट की नीयत का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मारपीट, धमकी और हमले से जुड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।