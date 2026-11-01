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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Major gas theft racket in Vikasnagar caught on camera

Dehradun News: विकासनगर में गैस चोरी का बड़ा खेल कैमरे में हुआ कैद

Sun, 01 Nov 2026 07:13 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sun, 01 Nov 2026 07:13 PM IST
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Major gas theft racket in Vikasnagar caught on camera
- घरेलू सिलेंडरों से चोरी करके भरे जा रहे कॉमर्शियल सिलिंडर
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- गैस एजेंसी की सप्लाई गाड़ी से रास्ते में ही गैस चोरी करने का लगाया आरोप
- वायरल वीडियो होने के बाद आक्रमक हुए जनप्रतिनिधि
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। कैनाल बाईपास रोड पर घरेलू गैस सिलिंडरों से अवैध रूप से गैस निकालकर कॉमर्शियल सिलिंडरों में भरने का गंभीर मामला सामने आया है। इस पूरे कथित गोरखधंधे का वीडियो वायरल होने के बाद जनप्रतिनिधियों ने गैस वाहन चालकों पर रास्ते में गैस चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्ति विभाग से गैस चोरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
कैनाल बाईपास पर अजीतनगर से सटी कॉलोनी में गैस सिलिंडरों से लदी गाड़ी खड़ी करके कथित तौर पर घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर कॉमर्शियल सिलेंडरों में भरी जा रही थी। मौके पर कुछ सिलिंडर बेतरतीब ढंग से फेंके गए थे, जबकि कुछ सिलिंडर घरों के बाहर रखे गए थे। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने गैस चोरी का आरोप लगाते हुए पूर्ति निरीक्षक को फोन पर घटना की सूचना दी। इस बीच मौके पर मौजूद चालक व अन्य कर्मचारी वाहन को लेकर मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सभासद भारत कालरा, मुकेश महावार, धीरज कुमार आदि ने नाराजगी जताई।
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उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा गैस वाहन में ही एलपीजी की चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा उपभोक्ता पूरी कीमत चुकाकर सिलिंडर लेते हैं लेकिन, उनकी गैस चोरी कर ली जाती है जोकि उपभोक्ताओं के साथ धोखा है। पूर्ति निरीक्षक राखी वर्मा ने बताया वीडियो के माध्यम से कैनाल रोड क्षेत्र में गैस रिफिलिंग की जानकारी सामने आई है। इसके बाद विकासनगर एजेंसी पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की गई है। जांच पूरी होने के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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