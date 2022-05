{"_id":"6286f5f3bc976b25c46d49b7","slug":"live-streaming-in-champawat-by-election-cm-dhami-wife-geeta-dhami-appealed-to-public-for-vote","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Champawat by-election: उपचुनाव में होगी लाइव स्ट्रीमिंग, पार्टियों ने कसी कमर, पति की जीत के लिए सीएम धामी की पत्नी ने मांगे वोट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 20 May 2022 08:05 AM IST