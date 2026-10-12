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Dehradun News: पेड़ में दौड़ा मौत का करंट, चारा जमा कर रहे ससुर की जान गई, बहू गंभीर

Mon, 12 Oct 2026 11:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 12 Oct 2026 11:02 PM IST
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Lethal electric current surges through tree; father-in-law dies
तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेगी में सोमवार दोपहर सर्दियों के लिए मवेशियों का चारा (सूखी घास) एकत्र कर रहे ससुर और बहू करंट की चपेट में आ गए। हादसे में 70 वर्षीय ससुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बहू गंभीर रूप से झुलस गई। उसे उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र ले जाया गया है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है, वहीं ग्रामीणों में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर भारी रोष है।
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सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे बेगी गांव निवासी 70 वर्षीय नैन सिंह शर्मा अपनी बहू पूर्णिमा देवी के साथ गांव के समीप गोशाला (छानी) के पास सूखी घास एकत्र कर रहे थे। मवेशियों के लिए जमा की गई इस घास को दोनों छानी के पास ही स्थित एक पेड़ पर लटका रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक, पेड़ के ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार पेड़ की टहनियों से छू रहा था। घास लटकाते समय अचानक तार से पेड़ में करंट दौड़ गया और दोनों उसकी चपेट में आ गए। करंट का जोरदार झटका लगने से नैन सिंह शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पूर्णिमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।
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बच्चों ने मचाया शोर, दौड़कर पहुंचे ग्रामीण
घटनास्थल के पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। ससुर-बहू को करंट की चपेट में तड़पता देख बच्चों ने शोर मचा दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पूर्णिमा को किसी तरह करंट की चपेट से बाहर निकाला और गंभीर हालत में तुरंत उच्च चिकित्सा केंद्र ले गए।
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पेड़ों से टच हो रहे तार दे रहे हादसों को न्योता
हादसे के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना एसडीएम, नायब तहसीलदार और विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी को दी। एसडीएम चकराता प्रेम लाल ने बताया कि सूचना मिलते ही राजस्व प्रशासन की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। घटना की विस्तृत रिपोर्ट जुटाई जा रही है। वहीं, दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि क्षेत्र में कई जगह बिजली के तार पेड़ों से टच हो रहे हैं, जो हर समय हादसों को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने पूरे क्षेत्र में बिजली लाइनों की जांच कराकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की सख्त मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।
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