Dehradun News: सहसपुर में बंद मकान से जेवर चोरी, अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज

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विकासनगर। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के शंकरपुर के रामपुर में एक बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने जेवर पार कर दिए। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि शंकरपुर निवासी नितिन अंथवाल ने शिकायत दी। शिकायत के अनुसार, दो अक्तूबर को वह दोपहर करीब 12 बजे अपने दोस्त के पास गए थे। शाम करीब 4:30 बजे लौटे तो मुख्य गेट का ताला सही था, लेकिन घर के दूसरे गेट का ताला टूटा मिला। अलमारी से कपड़े बाहर बिखरे थे और कमरे में रखे डबल बेड का बॉक्स खुला था, जहां से पत्नी के रखे जेवर गायब थे। उन्होंने बताया कि पत्नी के मायके से लौटने पर चोरी गए सामान की सूची दी जाएगी। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है। संवाद