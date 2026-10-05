Dehradun News: प्रेमनगर में विस्थापितों की रजिस्ट्री समस्या पर जन की बात

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थापर ने कहा कि जन की बात का उद्देश्य जनता की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उनके समाधान का ठोस रोडमैप तैयार करना है। उन्होंने प्रेमनगर में विस्थापितों की रजिस्ट्री समस्या को एक महत्वपूर्ण जनमुद्दा बताया। कांग्रेस सरकार ने 17 रजिस्ट्रियां करवाई थीं पर भाजपा सरकार ने एक दशक से इसे आगे नहीं बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन प्रेमनगर कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि ने किया। इसमें प्रेमनगर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट उपस्थित थे। वाल्मीकि सेवा समिति के अध्यक्ष आशीष देसाई सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। क्षेत्र की मातृशक्ति, वरिष्ठजन और युवा साथियों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उपस्थित लोगों ने अपनी विभिन्न स्थानीय समस्याओं और सुझावों को सामने रखा।

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देहरादून। कैंट विधानसभा के प्रेमनगर में जन की बात कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया।