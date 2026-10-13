देहरादून: जेल में बंद यूट्यूबर अनुराग डोभाल को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज, लगा है अपहरण का आरोप

जेल में बंद यूट्यूबर अनुराग डोभाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी आरोपियों पर मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और अपहरण समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता और विवेचना के प्रारंभिक चरण में होने के आधार पर जमानत देने से इन्कार कर दिया।

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