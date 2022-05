{"_id":"6286a173e571df12247761c8","slug":"international-yoga-day-will-be-celebrated-in-kedarnath-and-main-program-will-be-held-in-parmarth-niketan-rishikesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"International Yoga Day : केदारनाथ में मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में होगा मुख्य कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 20 May 2022 01:28 AM IST