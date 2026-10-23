उत्तराखंड: अब छह नवंबर को देहरादून आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड पुलिस को देंगे राष्ट्रपति पुलिस कलर

उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह छह नवंबर को देहरादून आएंगे। पहले इस समारोह की तिथि नौ नवंबर तय थी लेकिन त्योहार के मद्देनजर कार्यक्रम की तारीख में बदलाव किया गया है।

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