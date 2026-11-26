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अमर उजाला ब्यूरोदेहरादून। स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए एचएनबीयूएमयू ने आईआईपीएच-दिल्ली के साथ एक करार किया है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को हुए इस करार के अनुसार दोनों संस्थाओं के सहयोग से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम संचालित किया जाएगा।वर्तमान में सेवारत डॉक्टर और अन्य चिकित्साकर्मी अपनी सेवा को जारी रखते हुए यह कोर्स कर सकेंगे। यह कोर्स वर्तमान स्वास्थ्यकर्मियों को अपने पेशे में अधिक दक्ष बनाने पर केंद्रित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दावा किया है कि इस कोर्स के बाद स्वास्थ्यकर्मी अपने अस्पतालों की वर्तमान क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करते हुए लोगों की ज्यादा सेवा कर पाएंगे।हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (एचएनबीयूएमयू), देहरादून और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ (आईआईपीएच), दिल्ली के सहयोग से संचालित यह कोर्स यूनिवर्सिटी के कैंपस से संचालित होगा, लेकिन डॉक्टर इसे ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकेंगे। यह एक वर्षीय ब्लेंडेड लर्निंग कार्यक्रम जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा।कोटस्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उनका निरंतर कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह कोर्स शुरू किया जा रहा है। इससे जन स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, बेहतर योजना निर्माण एवं साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। - प्रो. (डॉ.) भानु दुग्गल, कुलपति, एचएनबीयूएमयूयह शैक्षणिक साझेदारी जन स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। यह डॉक्टरों को जन स्वास्थ्य की चुनौतियों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रबंधन एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता देगी। - प्रो. (डॉ.) ज्योति शर्मा, निदेशक, आईआईपीएच, दिल्लीइस पाठ्यक्रम से प्रतिभागियों की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना एवं क्रियान्वयन, रोग निगरानी एवं महामारी प्रबंधन, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। - डॉ. पंकज सिंह, कोर्स निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तराखंड