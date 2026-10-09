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Dehradun News: अंबीवाला और उम्मेदपुर में नई सड़कों का शिलान्यास

Fri, 09 Oct 2026 05:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 09 Oct 2026 05:57 PM IST
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Foundation stone laid for new roads in Ambiwala and
सेलाकुई। सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने शुक्रवार को अंबीवाला और उम्मेदपुर में विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। अंबीवाला में तालाब से दुर्गा मंदिर तक 600 मीटर लंबा इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग बनेगा। तालाब से महेंद्र चौक तक 500 मीटर का एक और इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग बनाया जाएगा। उम्मेदपुर में नयागांव-पेलियो लिंक मार्ग पर 300 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण होगा। इन सड़कों के बनने से स्थानीय निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। विधायक पुंडीर ने इस अवसर पर क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। संवाद
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