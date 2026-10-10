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Dehradun News: पटेलनगर में 35 भवन स्वामियों पर 3.50 लाख जुर्माना

Sat, 10 Oct 2026 06:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:19 PM IST
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Fine of imposed on 35 property owners in Patel Nagar
देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में शनिवार को पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर 500 से अधिक किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन नहीं कराने समेत अन्य अनियमितताएं मिलने पर 35 भवन स्वामियों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, संदिग्धता के आधार पर छह लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है।
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एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर शनिवार को पटेलनगर कोतवाली की अलग-अलग टीमों ने लोहियानगर, चमनपुरी, ब्रह्मपुरी, ब्राह्मणवाला और पाम सिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। पुलिस ने मलिन बस्तियों के साथ पॉश कॉलोनियों में भी बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों की जांच की। इसके अलावा पूर्व में आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे, प्रकाश में आए और जमानत पर बाहर चल रहे 12 लोगों का भी भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस ने उन्हें दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
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डेयरी और गोदामों में भी छापेमारी
आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर खाद्य पदार्थों का भंडारण करने वाले स्थानों, डेयरी और गोदामों में भी औचक छापेमारी की। इसका उद्देश्य मिलावटी खाद्य पदार्थों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाना है। अभियान के दौरान छह संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पुलिस के अनुसार, उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
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