Dehradun News: पुराने व्यावसायिक सीवर व पेयजल कनेक्शन रहेंगे बहाल

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सीवर व पेयजल लाइन निर्माण को लेकर व्यापारियों और कार्यदायी संस्था के बीच चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मध्यस्थता में जल संस्थान, निर्माण कंपनी (ईएमएस) और उद्योग व्यापार मंडल के बीच हुई बैठक में पुराने व्यावसायिक कनेक्शनों को नियमित रखने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही, त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाजार में चल रहे निर्माण के शेष कार्य अब दिवाली के बाद किए जाएंगे।नगर स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों में पहले से चले आ रहे सीवर व पेयजल कनेक्शन को यथावत रखने और नए प्रतिष्ठानों को भी नए सिरे से कनेक्शन देने की मांग प्रमुखता से उठाई। दोनों विषयों पर लंबी चर्चा के बाद जल संस्थान के अधिकारियों ने व्यापारियों की मांगों पर अपनी मुहर लगा दी। बैठक में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल जैन, सचिव हरीश अरोड़ा, नीरज अग्रवाल, नीरज ठाकुर, मनोज अग्रवाल, अतुल महावर, हिमकर गुप्ता और रोशन नेगी समेत कई व्यापारी मौजूद रहे।आर्थिक और मानसिक परेशानी से बचे व्यापारी : उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि यदि सभी व्यापारियों को नए सिरे से कनेक्शन लेने की कागजी कार्रवाई करनी पड़ती, तो उन्हें भारी दिक्कतों के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता। उन्होंने इस सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विधायक, जल संस्थान और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण के दाैरान वह संभव सहायता करने के लिए हर वक्त खड़े हैं। ताकि निर्माण के दाैरान किसी को कोई समस्या न हो। नया निर्माण होने से शहर और जनता दोनों का विकास होगा।