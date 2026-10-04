Dehradun News: एम्स गेट के बाहर सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण

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कोट- यदि एम्स के बाहर सड़क पर कियोस्क लगाकर अतिक्रमण किया गया है तो वह गलत है। सोमवार को मौके पर कर्मचारियों को भेजकर दिखवाया जाएगा। जल्द ही सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा। विज्ञापन



- विजय नाथ शुक्ल, नगर आयुक्त, नगर निगम

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कोट- यदि एम्स के बाहर सड़क पर कियोस्क लगाकर अतिक्रमण किया गया है तो वह गलत है। सोमवार को मौके पर कर्मचारियों को भेजकर दिखवाया जाएगा। जल्द ही सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा।- विजय नाथ शुक्ल, नगर आयुक्त, नगर निगम

वीरभद्र मार्ग स्थित एम्स के गेट नंबर दो के बाहर सिंचाई विभाग की भूमि पर पिछले कई महीनों से दुकान (कियोस्क) संचालित की जा रही है। एम्स के गेट नंबर एक से तीन के बीच नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद गेट नंबर दो के बाहर सिंचाई विभाग की जमीन पर दुकान संचालित हो रही है। जिस स्थान यह दुकान लगाई गई है, उसके पास विधायक कैंप कार्यालय और सिंचाई विभाग का कार्यालय भी मौजूद है फिर भी जिम्मेदार विभागों की नजर इस अतिक्रमण पर नहीं पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह दुकान पहले छिद्दरवाला-नेपाली फार्म क्षेत्र में संचालित हो रही थी। बताया गया कि ग्रामोत्थान परियोजना श्रीदेव सुमन स्वयं सहायता सहकारिता विकासखंड डोईवाला की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे नेपाली फार्म क्षेत्र में लगाया गया था। लेकिन सावन माह की शुरुआत में रात को क्रेन की मदद से दुकान को नेपाली फार्म तिराहे से उठाकर एम्स गेट नंबर दो के बाहर रख दिया गया। स्थानीय पार्षद अभिनव मलिक ने बताया कि मामले को लेकर नगर आयुक्त को फोन के माध्यम से और लिखित रूप से भी अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजना का इस्तेमाल निर्धारित क्षेत्र में ही होना चाहिए। एम्स होने के कारण एंबुलेंस की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में सड़क किनारे दुकान लगने से यातायात प्रभावित होने के साथ ही किसी भी समय हादसे का खतरा बना हुआ है। वहीं सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियंता निरज बडवाल ने बताया एम्स के गेट नंबर दो के बाहर संचालित हो रही दुकान के मालिक को नोटिस देकर जल्द ही इस दुकान को हटवाया जाएगा।