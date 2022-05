{"_id":"628f18ed4240e326f709017d","slug":"encounter-between-police-and-miscreants-one-policeman-seriously-injured-in-haridwar","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haridwar: पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी गंभीर घायल, हमलावर अपने साथियों को छुड़ाने में रहे कामयाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 26 May 2022 11:39 AM IST