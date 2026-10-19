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उत्तराखंड: प्रदेश के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन आज लेंगे शपथ, लोक भवन में होगा समारोह का आयोजन

Mon, 19 Oct 2026 07:29 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 19 Oct 2026 07:29 AM IST
सार

उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन देहरादून पहुंच गए हैं। वह आज सुबह 11 बजे लोक भवन प्रांगण में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उन्होंने परेड का निरीक्षण किया।

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Dr. Dhal Singh Bisen Takes Charge as Uttarakhand Governor New Governor Appointment Oath Ceremony Dehradun news
उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ ढाल सिंह बिसेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन उत्तराखंड पहुंच गए हैं। वह आज सुबह 11 बजे लोक भवन प्रांगण में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। उत्तराखंड पहुंचने पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने इस दौरान परेड का निरीक्षण भी किया।

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एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, जिलाधिकारी डॉ.आशीष चौहान आदि ने उनका स्वागत किया। लोक भवन आगमन पर राज्यपाल डॉ.ढाल सिंह बिसेन का सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल केके शुक्ल, सचिव प्रोटोकॉल विनोद कुमार सुमन, मंडलायुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप, आईजी विम्मी सचदेवा रामन, अपर सचिव रीना जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्तूबर को डॉ.बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था। वह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) का स्थान लेंगे।

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