उत्तराखंड: प्रदेश के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन आज लेंगे शपथ, लोक भवन में होगा समारोह का आयोजन

उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन उत्तराखंड पहुंच गए हैं। वह आज सुबह 11 बजे लोक भवन प्रांगण में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। उत्तराखंड पहुंचने पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने इस दौरान परेड का निरीक्षण भी किया।

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