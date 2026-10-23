देहरादून: व्यक्ति पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, पैर से मांस गायब किया, इंफेक्शन फैला, हालत नाजुक

दून के मुख्य डाकघर के पास एक 54 वर्षीय व्यक्ति पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। घायल को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक के अनुसार कुत्तों ने घायल के घुटने के नीचे से पूरा मांस गायब कर दिया। मरीज के पैर में इंफेक्शन भी फैल गया है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

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जानकारी के मुताबिक मरीज का नाम बंशी भट्ट है। वह डाकघर के पास रैन बसेरा में रह रहे थे। कुत्तों के झुंड ने उनपर हमला कर दिया। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. कुश एरन के अनुसार घटना तीन दिन पहले की है। मरीज को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया। मरीज के पैर में इंफेक्शन फैल गया है। इसमें सुधार होने के बाद स्किन ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी।जिले के अलग-अलग अस्पतालों में कुत्ते काटने के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दून अस्तपाल में दिन भी में 35 से भी अधिक मरीज एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में हर रोज करीब 25 और प्रेमनगर उपजिला चिकित्सालय में 40 मरीज वैक्सनी लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के आपात चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित अरुण के मुताबिक कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों में देखी गई है। एक महीने पहले हर रोज करीब 25 मामले सामने आते थे। लेकिन अब करीब 35 या उससे भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।