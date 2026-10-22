उत्तराखंड: धन संपदा की चाहत, वन संपदा की शामत, दिवाली करीब आने के साथ ही एक बार फिर वन्यजीवों पर खतरा

कछुआ और दो मुंहवाला सांप से जुड़ा अंधविश्वास

भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञ विपुल मौर्य बताते हैं कि वन्यजीवों से जुड़े कई अंधविश्वास हैं। हालांकि जागरूकता बढ़ने और वन महकमे की सख्ती के साथ ही इसमें कमी आई है। पर अगर अंधविश्वास की बात करें तो उल्लू की तरह कछुआ से जुड़ा एक अंधविश्वास और भी है। इसमें माना जाता है कि कुछ खास तरह के कछुआ की पूजा की जाए, तो धन की बढ़ोतरी होती है। इसी तरह दो मुंह वाला सांप (रेडसेंड बोआ) जो विषैला नहीं होता है, उसके बारे में भी माना जाता है कि यह जिसके पास होगा, उसके पास धन संपदा की कमी नहीं होगी। वर्ष-2013 हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास तस्करों से ऐसा ही सांप पकड़ा गया था।

डर दूर होने की बात

इसके अलावा कई और तरह के विश्वास भी है। इसमें बाघ और तेंदुआ का नाखून-दांत को पहनने से डर दूर होने की बात कही जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के उत्तराखंड के सीनियर फील्ड ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि यह सब भ्रांति है, इन सबसे कुछ नहीं होता है।