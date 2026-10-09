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Dehradun News: मंडी चौक पर जाम से निजात दिलाने को ट्रैफिक कर्मी तैनात करने की मांग

Fri, 09 Oct 2026 06:00 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 09 Oct 2026 06:00 PM IST
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Demand for deployment of traffic personnel at Mandi
- मोड़ पर वाहनों की टक्कर होने का खतरा, ट्रैफिक लाइट लगाने का भी दिया सुझाव
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फोटो-
संवाद न्यूज एजेंसी

विकासनगर। क्षेत्र के मंडी चौक पर बार-बार लगने वाले जाम से वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान हैं। मंडी की ओर मुड़ने वाले मोड़ पर यातायात नियंत्रित करने की व्यवस्था न होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय व्यापारियों ने ट्रैफिक कर्मी तैनात करने या ट्रैफिक लाइट लगाने की मांग की है।
मंडी में दिनभर सामान उतारने और ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। इनमें बड़े वाहन भी शामिल हैं। इनके आने-जाने के दौरान चौक पर यातायात बाधित होता है और वाहनों की कतार लग जाती है। इससे राहगीरों, दुकानदारों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार जाम के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है। व्यापारी राजिक मंसूरी का कहना है कि यहां यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
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मंडी की ओर से आ रहे बड़े वाहनों के सामने आ जाने पर मुख्य मार्ग पर दौड़ने वाले वाहन चालकों को कई बार अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं। इससे वाहनों के आपस में टकराने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय व्यापारी दीपक वर्मा ने कहा कि इस स्थान पर ट्रैफिक कर्मी की नियमित तैनाती होना आवश्यक है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि चौक पर पीआरडी या होम गार्ड की तैनाती की जाएगी।
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