देहरादून जू: सर्दी से बचाने का मेन्यू तैयार; चिड़ियां खाएंगी बादाम, हिरण गुड़ तो भालू चबाएंगे मूंगफली

फीजेंट्स (पक्षी) को उबले अंडे पसंद है जबकि मकाऊ को पूरे साल अखरोट दिए जाते हैं। सर्दियों में उनके खाने में बादाम भी शामिल किए जाते हैं। शाकाहारी वन्यजीवों को हरा चारा काटकर दिया जाता है। हिरणों को पोषक तत्वों वाला तैयार चारा और मिनरल मिक्सचर भी दिया जाता है। सर्दियों में उनके खाने में गुड़ भी जोड़ा जाता है।



वहीं मांसाहारी वन्यजीवों को नियमित रूप से मांस दिया जाता है। भालुओं को चिकन, उबले अंडे, भुनी हुई मूंगफली, मौसमी फल और सब्जियां दी जाती हैं। डॉ. प्रदीप मिश्रा ने बताया कि घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप और कछुओं जैसे रैपटाइल्स पर भी ठंड का असर पड़ता है। इस मौसम में वे ब्रूमेशन (शीतनिद्रा) में चले जाते हैं।



इस दौरान उनकी हलचल कम हो जाती है और वे खाना भी बंद कर देते हैं। ये जीव अपने शरीर का तापमान अपने आसपास के वातावरण के मुताबिक बदल देते हैं। इसलिए उनके आसपास हीटिंग बल्ब और हीटर लगाए जाते हैं ताकि सर्दियों में उनके शरीर का तापमान बना रहे।