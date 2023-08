Dehradun Rainfall: उफान पर आई टोंस नदी, सेल्फी लेते वक्त बहे दो युवकों को बचाया, दो टापू पर फंसे

बारिश के कारण टोंस नदी अचानक उफान पर आ गई। इसमें एक के बाद एक दो जगहों पर चार युवकों के बहने की सूचना आई। पहली घटना में दो युवक सेल्फी लेते वक्त एक टापू से नदी में गिर गए। आनन-फानन में पुलिस वहां पहुंची तो पुल से रस्सी डालकर उन्हें ऊपर खींच लिया गया। वहीं, दूसरी तरफ जलवायु टावर के पास दो युवक पानी में बहकर टापू पर फंस गए। इन्हें निकालने के लिए मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है।

#WATCH | Water flows down the steps of Tapkeshwar Mahadev Temple located near Dehradun city as heavy rain lashes the area #Uttarakhand pic.twitter.com/lHz2fGd0Vd