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देहरादून: छात्राओं ने शिक्षक पर लगाए बैड टच के आरोप, शिकायत लेकर पहुंचे परिजन तो बंद किए गए गेट

Fri, 23 Oct 2026 01:39 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 23 Oct 2026 01:39 PM IST
सार

11वीं कक्षा की छात्राओं की ओर से शिक्षक पर अनुचित तरीके से छूने के आरोप लगाए जाने के बाद स्कूल में हंगामे की स्थिति बन गई। शिकायत के बाद परिजन स्कूल पहुंचे तो गेट बंद कर दिए गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

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Dehradun News Class 11 Students accuse teacher of inappropriate touching at School Police Arrive
स्कूल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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एक निजी स्कूल में 11वीं की छात्रा ने फिजिक्स के शिक्षक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर स्कूल में हंगामा हो गया। परिजनों का दावा है कि शिक्षक के खिलाफ शिकायत करने वाली छात्राओं की संख्या 15 है। शिकायत लेकर स्कूल पहुंची छात्रा की मां ने प्रबंधन पर उन्हें परिसर के भीतर रोकने और बाहर नहीं जाने देने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

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परिजनों के मुताबिक, छात्राओं ने शिक्षक के व्यवहार को लेकर प्रिंसिपल से शिकायत की थी। आरोप है कि इस पर प्रिंसिपल ने छात्रा से उन्हें छूकर बताने को कहा कि किस तरह गलत तरीके से छुआ गया। इस कथित जवाब को लेकर परिजनों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि छात्राओं की शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया।
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मां ने लगाया परिसर में रोकने का आरोप
शिकायत लेकर स्कूल पहुंची छात्रा की मां का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें परिसर के भीतर रोक लिया और बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने इसे कैद किए जाने जैसा बताते हुए पुलिस पर भी स्कूल का पक्ष लेने का आरोप लगाया। घटना के बाद परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। सीओ डालनवाला के अनुसार, फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में छात्राओं की शिकायत, स्कूल प्रबंधन का पक्ष और पुलिस की जांच अहम होगी।


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बताया गया कि पुलिस और परिजन दोनों स्कूल परिसर के अंदर मौजूद थे। मामले को लेकर स्कूल में हलचल बनी रही। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में स्कूल प्रबंधन या पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। छात्राओं की शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। 

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