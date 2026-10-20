फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun fake journalist arrested for demanding Rs 5 lakh to threaten false news over property dispute

देहरादून: प्रॉपर्टी विवाद में झूठी खबर चलाने की धमकी देकर मांगे पांच लाख, आरोपी गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 02:46 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 20 Oct 2026 02:46 PM IST
सार

खुद को न्यूज प्लेटफॉर्म का संचालक बताकर ब्लैकमेल करने का आरोप, पुलिस ने तीन मोबाइल फोन और डायरी की बरामद। डायरी में मोबाइल छिपाने के लिए बनाया गया था विशेष चैंबर, फोन में मिले कई लोगों के गोपनीय वीडियो की जांच जारी।

विज्ञापन
Dehradun fake journalist arrested for demanding Rs 5 lakh to threaten false news over property dispute
आरोपी गिफ्तार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रॉपर्टी विवाद में झूठी खबर प्रसारित करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये मांगने के आरोप में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि खुद को न्यूज प्लेटफॉर्म का संचालक बताने वाले इस व्यक्ति ने पीड़ित से 50 हजार रुपये अपने बताए बैंक खाते में जमा करा लिए थे।

विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और एक डायरी बरामद की है। डायरी में मोबाइल छिपाने के लिए विशेष चैंबर बना मिला। पुलिस के अनुसार, आरोपी के मोबाइल में कई लोगों के गोपनीय रूप से बनाए गए वीडियो भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
विज्ञापन


व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर संपर्क किया
पुलिस के मुताबिक, आजाद कॉलोनी, माजरा निवासी तनवीर खान ने 19 अक्तूबर को पटेलनगर कोतवाली में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और चांचक क्षेत्र की एक संपत्ति को लेकर कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा है। इसी बीच एक व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर संपर्क किया। उसने खुद को न्यूज प्लेटफॉर्म का संचालक बताते हुए संपत्ति से जुड़े मामले में बात करने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप है कि कॉल पर व्यक्ति ने पीड़ित को धमकाया कि उसके पास संपत्ति से संबंधित कुछ खबरें हैं, जिन्हें न्यूज प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर वह उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। खबरें प्रसारित नहीं करने के एवज में उसने पांच लाख रुपये की मांग की। धमकी से डरकर पीड़ित ने आरोपी की ओर से दिए गए एक्सिस बैंक खाते में 50 हजार रुपये जमा करा दिए। इसके बाद बाकी रकम मांगने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें बर्बाद करने की धमकी दी।
 

Trending Videos

आईएसबीटी के पास से पकड़ा गया आरोपी
शिकायत के साथ पीड़ित ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट और रकम जमा करने का प्रमाण भी पुलिस को दिया। इसके आधार पर पटेलनगर कोतवाली में प्राथमिकी संख्या 773/26 दर्ज की गई। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान अनुज अग्रवाल के रूप में की। पुलिस ने 19 अक्तूबर की रात उसे आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया।

कई राज्यों में भी दर्ज हैं प्राथमिकी
पुलिस के अनुसार, आरोपी अनुज अग्रवाल निवासी द्वारिकापुरी, क्लेमेनटाउन, मूल निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश है। वह पटेलनगर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ देहरादून में धोखाधड़ी, मारपीट, अमानत में खयानत, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट समेत विभिन्न आरोपों में कई प्राथमिकी दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि मध्य प्रदेश में चार, पंजाब और ओडिशा में एक-एक और गुजरात में भी एक प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी मिली है। संबंधित राज्यों से इन मामलों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को होंगे शीतकाल के लिए बंद, दशहरा पर केदारनाथ की तिथि भी घोषित

पुलिस बरामद मोबाइल फोन में मिले वीडियो की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वीडियो किन परिस्थितियों में बनाए गए और क्या उनका इस्तेमाल किसी को धमकाने या ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था। - नरेश राठौर, थाना प्रभारी पटेलनगर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed