Dehradun News: देहरादून बना त्रयोदस क्रीड़ा प्रतियोगिता का चैंपियन

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महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रही प्रतियोगिता के आखिरी दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में बागेश्वर की टीम ने देहरादून को हराया। जबकि बालक हैंडबॉल में पिथौरागढ़ व बालिका वर्ग में हरिद्वार की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। बालिका व बालक वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ऊधमसिंह नगर की टीम ने दोहरा खिताब जीता।बालिका कबड्डी में टिहरी व बालक वर्ग में पिथौरागढ़, बालक-बालिका वर्ग के बैडमिंटन एकल में पिथौरागढ़ और बालक कबड्डी में नैनीताल व बालिका में देहरादून की टीम पहले स्थान पर रही। जबकि बालक वर्ग के फुटबॉल पिथौरागढ़ और खो-खो में देहरादून की टीम ने जीत हासिल की।वहीं, रिले दौड़ में ऊधमसिंह नगर, बालिका योगा में चमोली व बालक वर्ग में नैनीताल के खिलाड़ियों ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं बच्चों को नेतृत्व करने की कला सिखाते हैं। समय-समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस दौरान शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत, मनोज तिवारी, बृजेंद्र पवार, प्रीतम बर्त्वाल, चंद्रवीर नेगी, दिगंबर सिंह नेगी, दीपक रावत, विक्रम सिंह झिंगवान, किशोर जोशी, रूपक पुरी, मनीष सिंहराणा, राकेश बंगड़ी, मधु पटवाल, भागेंदर भंडारी, अजीत आदि मौजूद रहे।किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने दिया जाएगाप्रतियोगिता के समापन पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षकों से उनके विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और शिक्षकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने दिया जाएगा, इस विषय पर संगठन के सुझाव के अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा। वार्ता के दौरान पुरानी पेंशन बहाली और संपूर्ण सेवाकाल में एक बार गृह जनपद स्थानांतरण का लाभ दिए जाने की बात भी रखी गई। इस पर मंत्री रावत ने आश्वस्त किया की माध्यमिक की तरह प्राथमिक के शिक्षकों के लिए भी एक बार ग्रह स्थानांतरण लाभ के लिए शीघ्र रास्ता खोला जाएगा।