{"_id":"62927ee6cb2197070d15b35c","slug":"dehradun-air-force-wing-commander-vikrant-uniyal-reached-the-summit-of-everest","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Tricolour on Everest : उत्तराखंड के लाल ने पहली बार में फतह किया एवरेस्ट, राष्ट्रगान गाकर फहराया तिरंगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 29 May 2022 01:37 AM IST